لاعبين سلاح المارد الأحمر للتويج بلقب البطولة الأفريقية للطائرة

تترقب الجماهير الحمراء فوز فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلي بلقب البطولة الأفريقية المقامة فى تونس، من أجل رجوع القلعة الحمراء إلى الزسنةة الأفريقية من جديد بعد غياب سنةين.

ويظهر الفريق الأحمر فى هذه البطولة بمستوى جيد بعدما استطاع الفوز على فرق قوية، أبرزها الترجى التونسى الذى ودع البطولة من دور ربع النهائى. ويوجد 3 لاعبين فى صفوف الفريق الأهلاوى يعدون سلاح القلعة الحمراء للتتويج باللقب وهم كل من:

1- حسام يوسف

يعد حسام يوسف صانع ألعاب فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى من أهم الدعائم الأساسية فى الفريق، لما يتميز به من خبرات طويلة فى مركزه، حيث إنه يساهم بشكل كبير فى فوز فريقه فى المباريات المهمة.

2- عبد الحليم فهيم “عبو”

كما يضم فريق الأهلى واحدا من أهم لاعبى المنتخب الوطنى للكرة الطائرة، وهو عبد الحليم فهيم “عبو” الذى أدى بشكل جيد جدا فى لقاءات البطولة الى أن تأهل الأهلى إلى دور نصف النهائى، لما يتميز به من خبرات أيضا كبيرة.

3- أحمد قطب

ويتواجد فى صفوف القلعة الحمراء لاعب يزاد قوة فى الأداء يوما عن يوم وهو أحمد قطب، أحد النجوم الكبار فى المنتخب الأول، ويتميز بعنصر المراوغة فى الأداء.

المصدر : مصر ناين