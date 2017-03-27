مأمور الضرائب انتحل صفة ضابط شرطة تعرف على مصيره

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح الهرم حبس مأمور ضرائب؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط واجبة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ومن جانبها استعجلت النيابة تحريات المؤسسات التأمينية حول الواقعة وتحفظت على أعداد من الكارنيهات المزورة التى تم ضبطها بحوزته.

وكانت المؤسسات التأمينية تمكنت من ضبط مأمور ضرائب بدائرة قسم واجبة الهرم لاتهامه بانتحال صفة واجبية، وبتفتيشه عثر معه على بطاقات هوية مزورة، وجهاز لاسلكى وطبنجة صوت، فتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

المصدر : مصر ناين