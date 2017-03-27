تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر ربيع بتكلفة ألف جنيه

اصدر اللواء مهندس محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان بالمنوفية، إنه جار العمل على تطوير أعداد من المنشآت المختلفة فى إطار النهوض بالمنشآت وتطويرها أمام المواطنين.

وأكد سليمان فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أنه جار العمل على تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر ربيع الشوفة لمركز تلا، بتكلفة 678 ألف جنيه لتوفير خدمات متطورة إلى المواطنين. وأضاف سليمان أن مدة التعاقد 5 شهور لإنهاء العمل على تطوير الوحدة، والتى يتم العمل بها على قدم وساق من أجل التسليم فى الموعد المحدد من أجل تيسير الخدمة على المواطنين بأماكن متميزة.

المصدر : مصر ناين