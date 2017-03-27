ارتياح فى الإسماعيلى بعد اعتماد الميزانية بسبب مناوشات المعارضة

سيطرت حالة من الارتياح على مجلس إدارة النادى برئاسةالباشمهندس إبراهيم عثمان بعد اعتماد الميزانية من قبل أعضاء النادى فى اجتماع الجمعية العمومية الذى عقد يومى الجمعة والسبت الماضيين، لاسيما بعد الأنباء التى ترددت عن نية المعارضين للمجلس الحالى فى قام بفتح بعض البنود المدرجة فى الميزانية، شبه بند العلاقات السنةة والإدارية وتكاليف المباريات خارج وداخل الأرض.

ونجح مجلس الإدارة الحالى فى حشد أكبر أعداد من أعضاء الجمعية العمومية من أجل إنجاح العمومية بدلا من تحويلها إلى الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث وافق غالبية الأعضاء على الجمعية العمومية بأغلبية ساحقة، ومنحوا الثقة للمجلس الحالى بشأن إدارة الأمور داخل النادى.

المصدر : مصر ناين