الهند تبدأ إغلاق حدودها مع باكستان وبنجلاديش

قررت النظام الهندية، قفل حدودها الدولية مع باكستان وبنجلاديش، فى أكبر خطوة تتخذها نيودلهى تجاه مكافحة الإرهاب واللاجئين.

واصدر وزير الداخلية الهندى راجناث سينغ – فى تصريحات نقلتها صحيفة “ميلنيم بوست” الهندية، الأحد – إن “الهند تخطط لقفل حدودها الدولية مع باكستان وبنجلاديش فى أقرب وقت ممكن، وهذه يمكن أن تكون خطوة كبيرة ضد الإرهاب وأزمة اللاجئين“.

وأكد سينغ أن السور الحدودى مع باكستان سينتهى تشييده بحلول 2018، وأن النظام رسمت خارطة طريق جديدة لتعزيز تأمين الحدود، موضحا فى الوقت نفسه أن القرار تم اتخاذه فى أعقاب زيادة محاولات التسلل.

وأضاف أن المشروع سيكون تحت مراقبة وزارة الداخلية، والقيادة المركزية، وقوات تأمين الحدود، ورؤوساء التأميناء على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن النظام ستضع حلولا تكنولوجية لتتمكن من قفل الحدود عند التضاريس الصعبة، وأن قوات تأمين الحدود تلقت أوامر بتغيير قواعد الاشتباك على الحدود الدولية.

المصدر : مصر ناين