رابطة الدفاع اليهودى بأمريكا تعتدى على داعمى القضية الفلسطينية بواشنطن

شهدت مقاطعة كولومبيا الأمريكية، اشتباكات عنيفة بين مؤيدى رابطة الدفاع اليهودى وداعمى القضية الفلسطينية تدخلت على إثرها قوات الواجبة الأمريكية، وأبرزت وكالة الأنباء الفرنسية، اعتداء قوات التأمين على مؤيدى الدولة الفلسطينية .

وتجمع حشد مؤيد وآخر معارض خلال مؤتمر السياسة السنةة للجنة الشؤون الالكيان الصهيونى ية الأمريكية بمقاطعة كولومبيا فى واشنطن، وخلال المظاهرة دنس أحد المتظاهرين العلم الفلسطينى بوضعه تحت حذائه، فيما اشار بعض أعضاء رابطة الدفاع اليهودى بإشارات بذيئة.



اصابة أحد مؤيدى الدولة الفلسطينية خلال الاشتباكات



الواجبة الأمريكية تلقى القبض على أحد مؤيدى الدولة الفلسطينية



جانب من مظاهرات مؤيدى الاحتلال فى واشنطن



رابطة الدفاع اليهودى بأمريكا تدنس العلم الفلسطينى خلال تظاهرة بواشنطن



رابطة الدفاع اليهودى بأمريكا خلال تظاهرة بواشنطن



سيدة مؤيدة للدولة الفلسطينية تتوسل لواجبى امريكى لاطلاق سراح مؤيدة للدولة الفلسطينية



مظاهرة صغيرة لرابطة الدفاع اليهودى



مؤيدى الرابطة اليهودية يتجمعون فى واشنطن



احتجاجات أمام مؤتمر لرابطة مؤيدى دولة الاحتلال



إحدى المؤيدات لدولة الاحتلال تقف فى منتصف واشنطن



اشارات بذيئة لرابطة الدفاع اليهودى





المصدر : مصر ناين