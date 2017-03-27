حماس تعيد فتح معبر بيت حانون بعد إغلاقه ليوم واحد إثر اغتيال قيادى

أعلنت وزارة الداخلية التى تديرها حركة حماس، فجر الاثنين، عن إعادة قام بفتح معبر بيت حانون الواصل بين قطاع غزة والاراضى المحتلة ، جزئيا بعد قفله ليوم واحد إثر اغتيال قيادى فى حماس.

وفى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، اصدر اياد البزم المتحدث باسم الوزارة انه “سيسمح اعتبارا من صباح الاثنين بالتنقل والسفر عبر حاجز بيت حانون وبشكل مؤقت لبعض الفئات“.

وبين البزم ان القرار يشمل السماح بمغادرة قطاع غزة عبر اسرائيل ل “المرضى واهالى الاسرى ممن هم دون سن 15 سنةا وفوق سن 45سنةا، ووزراء نظام التوافق“.

كما يشمل القرار “السماح لجميع الفئات بدخول قطاع غزة، وكانت داخلية حماس اغلقت المعبر صباح الاحد بعد اغتيال القيادى فى حماس مازن فقهاء الجمعة فى عملية نسبتها الحركة الى اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية.

وفرضت حماس اجراءات امنية مشددة على حدود القطاع بما فى ذلك الحدود بين مصر والقطاع، وتواصل اجهزة الامن الشوفة لحماس التحقيقات فى حادثة الاغتيال، حيث قامت باستدعاء واعتاصدر العديد من الاشخاص للاستجواب، وفق مصادر امنية.

المصدر : مصر ناين