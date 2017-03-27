قوات الناتو بدأت بالانتشار فى بولندا

وصل البعض الأول من القافلة العسكرية الشوفة لقوات حلف شمال الأطلسى إلى أراضى بولندا، تنفيذا لخطة الحلف بتوسيع وجوده فى شرق أوروبا.

ووفقا لموقع “زفيزدا” بحسب “سبوتنيك”، تتكون القافلة من 7 كتائب تضم 550 عسكريا من القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية، إضافة إلى 125 آلية عسكرية.

وانطلقت القافلة من ألمانيا للوصول إلى بولندا عبر الأراضى التشيكية، فى إطار عملية الناتو “العزم الأطلسي” الموسعة التى يجريها الحلف الأطلسى فى دول البلطيق (لاتفيا واستونيا وليتوانيا)، وبولندا، ووفقا للقيادة العسكرية للناتو، فذلك تم بناء على رغبة من دولة بولندا بإرسال تعزيزات عسكرية إليها لتقوية حدودها الشرقية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم وصول أولى دفعات من قوات الحلف إلى إستونيا مكونة من 130 جندى بريطاني، بالإضافة إلى أعداد من المعدات العسكرية الثقيلة كمرحلة أولى.

المصدر : مصر ناين