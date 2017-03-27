أبرز تحديثات وصلت للتطبيقات لهذا الأسبوع سوبر ماريو على الأندرويد الأهم

خلال الأسبوع الماضى اهتمت الشركات بتحديث مجموعة من التطبيقات بالعديد من المزايا والإصلاحات الجديدة التى لم تكن متاحة فى السابق، وفيما يلى نرصد لك أبرز التحديثات والتغيرات التى جدت على مجموعة من التطبيقات على مدار الأسبوع الماضى.

– سوبر ماريو على الإندرويد

بعد أشهر من إطلاق شركة “نينتيندو” لعبتها الشهيرة على هواتف آيفون التى تعمل مع نظام تشغيل الأندرويد، وصل التطبيق أخيرا لهواتف الأندرويد، ويحمل نفس المزايا والمواصفات لمستخدمى هذا الصنف من الهواتف.



ماريو

– أوبر للمراهقين

أعلنت شركة أوبر خلال الأسبوع الماضى عن ميزة جديدة تحمل اسم Teen Accounts، وهى تسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 القدرة على الانضمام لـ “Family Profile.” مما يسمح بتتبع تحركاتهم بعد 20 دقيقة من ترك السيارة.



اوبر للمراهقين

– أنستجرام تموه الصور

أعلن تطبيق أنستجرام عن ميزة جديدة تعمل على تمويه الصور التى تضم محتوى حساس ويمكن أن يضر بعض المستخدمين ولكنها فى نفس الوقت لا تنتهك قواعد أنستجرام السنةة.



تمويه الصور

المصدر : مصر ناين