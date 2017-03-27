شكوكو وفؤاد المهندس وحسين الإمام صناع البهجة فى مهرجان الشوارع الخلفية

اختار مهرجان الشوارع الخلفية بمدينة الإسكندرية الذى سينطلق يوم الأربعاء 29 مارس، الفنانين محمود شكوكو وفؤادالباشمهندس وحسين الإمام ليكونوا أيقونات البهجة في المهرجان ووضعت إدارة المهرجان صور الفنانين الثلاثة الراحلين كعنوان للبهجة والسعادة بما قدموه من فنون وبما صنعوه من ابتسامات وضحكات على وجوه المشوفين عبر رحلتهم الفنية .



شكوكو وفؤادالباشمهندس وحسين الإمام على أفيش مهرجان الشوارع الخلفية

المهرجان كما أكد مؤسسه ورئيسه محمود أبو دومة تهدف فعالياته إلى بث روح البهجة بالجمهور السكندري في أماكن عرض غير تقليدية عبر أنحاء المدينة ومن أهم أهداف أيضا ربط الجماهير السكندرية بالفنون التعبيرية، وخلق ساحة حوار بين الفنانين عبر الدول.

يذكر أن مهرجان الشوارع الخلفية يتعاون مع مؤسسات ثقافية وتعليمية في مصر، منها المجلس الثقافي البريطاني، والمؤسسة الثقافية السويسرية (بروهيلفتسيا)، والمعهد الدنماركي المصري للحوار (ديدي)، والمعهد السويدي بالإسكندرية، ومعهد جوتة، والمعهد الفرنسي في مصر، ومؤسسة اليابان، والملتقى الثقافي النمساوي، ومعهد بالاشي (مكتب المستشار الثقافي المجري) ، ومهرجان دي-كاف، ومركز الجزويت الثقافي ،ومركز التدريب المسرحي العربي ببيروت وغيرها.

المصدر : مصر ناين