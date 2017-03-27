مدير حميات دمياط فحص ألف مريض فى مبادرة دمياط خالية

أعلن الدكتور جمال الديب مدير سنة مستشفى الحميات بدمياط القيام من خلال مبادرة “دمياط خالية من فيروس سى” والتى أطلقها الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بعمل فحص ميدانى شامل لمواطنى عشر قرى بمختلف مراكز المحافظة الخمسة، وصل أعدادهم لحوالى 40 ألف مواطن ويتم حالياً علاج من ثبت إصابته بالفيروس منهم خاصة وأننا نجحنا ومنذ فترة طويلة فى الانتهاء من قوائم الانتظار لمن يتلقون العلاج على نفقة الدولة حيث يتلقى المريض العلاج عقب الانتهاء من استيفاء الأوراق الخاصة به مباشرة ودون تأخير.

وأشار الديب فى تصريح لـ”اليوم السابع” أن أعداد من تم علاجهم من فيروس (سى) منذ بداية العلاج وصل حوالى 13 ألف مريض أصيبوا بالفيروس وبنسبة شفاء اقتربت من 97%.

وأضاف الديب أن أعداد من تقدموا للحصول على شهادات الشفاء من الفيروس حوالى 17 مريضا فقط، وقد تم قام بفتح عيادة خارجية خاصة بمرضى الكبد لمشوفة المرضى بعد تلقيهم العلاج وخاصة الحالات المنتكسة ( التى عاد إليها الفيروس بعد تناولها العلاج ) ويعمل بها أعداد من أساتذة الجامعات واستشارى الكبد، كما تم افتتاح وحدة مناظير متخصصة لعلاج أورام الكبد والمرضى المصابين بالفيروس.

المصدر : مصر ناين