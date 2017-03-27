الزمالك يفتتح فندق اللاعبين بعد أسبوعين

يستعد مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، لافتتاح فندق خاص بالفريق الكروى الأول خلال الأسبوعين المقبلين، بعدما بدأ العمل الفعلى فى التجهيزات الأخيرة للفندق.

وتقرر إقامة فندق الزمالك فى المبنى الذى يحتضن غرفة خلع الملابس الجديدة والجيم الجديد، حيث جار تجهيز الفندق ليكون على أعلى مستوى لتقديم كل الخدمات الخاصة بالفنادق أثناء تواجد الفريق بداخله.

ويضم فندق الزمالك 11 حجرة بداخلها 33 سريرا بواقع 3 أفراد فى الغرفة الواحدة وذلك الى أن يستوعب الفريق بالكامل سواء لاعبين أو أفراد الجهاز الفنى ويمكن استغلالها فى استضافة المعسكرات أو حال إقامة التدريبات على فترتين وفقا لرؤية الجهاز الفنى، الذى سيكون صاحب القرار النهائى فيما يخص كيفية استغلال الفندق.

ويتولى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك والمشرف على فريق الكرة مهمة إنهاء التجهيزات الخاصة بالفندق، شبه ما فعل فى غرفة الملابس الجديدة والجيم الجديد، وكذلك تطوير الأتوبيس الخاص بالفريق ليضاهى أتوبيسات الفرق العالمية.

المصدر : مصر ناين