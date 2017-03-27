الجيش السورى يدمر تجمعات وعشرات الآليات لإرهابيى داعش فى دير الزور

تكبد تنظيم “داعش الارهابيه” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر بالأفراد والعتاد، وذلك خلال عمليات وحدات من الجيش السورى مدعومة بالطيران الحربى على مواقع انتشاره وتحصيناته فى محيط مدينة دير الزور شمال شرقى البلاد.

وأفاد مصدر عسكرى فى تصريح لـ “سانا”، بأن وحدات من الجيش نفذت عمليات مركزة على محاور تحرك مجموعات إرهابية شوفة لتنظيم “داعش الارهابيه” فى محيط كل من “المطار ومنطقة المقابر والفوج 137″، عند الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة دير الزور، أسفرت عن “تدمير عربتين مدرعتين والقضاء على أعداد من الإرهابيين”.

وأشار المراسل فى دير الزور إلى أن سلاح الجو نفذ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، غارات مكثفة على مقرات وتحركات لتنظيم “داعش الارهابيه” الإرهابى فى مناطق المقابر وسرية جنيد ومحيط المطار وشركة الوزارة ولواء التأمين الإلكترونى ومسنةل البلوك وقرية الجفرة.

المصدر : مصر ناين