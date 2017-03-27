الأهلي يرفض رحيل أحمد الشيخ لأوروبا بعد انتهاء إعارته للمقاصة

تمسك الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى برجوع أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق المعار لمصر المقاصة، فور انتهاء إعارته للفريق الفيومى بنهاية الموسم الحالى، رغم تلقى اللاعب أكثر من عرض أوروبى مؤخراً للرحيل إليه أحدهم من الدورى البرتغالى.

وتلقى الأهلي عرضاً شفهياً من أحد وكلاء اللاعبين يطلب فيه الحصول على توقيع النادى من أجل بيع اللاعب بداية من الموسم المقبل وتسويقه فى أوروبا، فضلاً عن وجود رغبة من مصر المقاصة فى تجديد إعارته، خاصة أن الفريق الأحمر يفاوض أكثر من لاعب فى الفريق الفيومى، أبرزهم المدافع أحمد سامى ولاعب الفى منتصف هشام محمد، حيث ترغب إدارة المقاصة فى الضغط على الأهلى لدخول الشيخ فى مفاوضات ضم الثنائى، هو الأمر الذى يرفضه الأهلى بشكل قاطع.

واصدر حسام البدرى إن رجوع أحمد الشيخ أصبحت أمرا حتميا فى ظل الحاجة الشديدة لجهوده بعد تراجع مستوى مؤمن زكريا ورغبته فى الرحيل، خاصة بعد تألق الشيخ اللافت مع المقاصة هذا الموسم، ونجاحه فى اعتلاء صدارة هدافى الدورى السنة برصيد 11 هدفا.

المصدر : مصر ناين