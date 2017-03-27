تحريات قسم الوراق تثبت خيانة زوجة والنيابة تحبسها وعشيقها على ذمة التحقيق

أكدت تحريات ضباط قسم واجبة الوراق تورط ربة منزل فى الخيانة الزوجية مع سنةل، وتبين أن زوج المتهمة ضبط عشيقها ببلكونة شقته، وعندما حاول ضبطه قفز من الطابق الثالث مما أدى إلى إصابته بكسر بيده وعدة جروح، لتأمر النيابة بحبس المتهمة وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيق بعد أن حجزتهما على ذمة التحريات.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم واجبة الوراق، بلاغًا من “ر.ع” سنةل، أفاد فيه بأنه عاد لشقته ففوجئ بزوجته فى وضع مخل بصحبة “م.م” سنةل، وأثناء محاولته ضبط المتهم قفز من نافذة الطابق الثالث، وأصيب بكسر فى يده، وعدة جروح.

جدير بالذكر، أنه بضبط الزوجة ومواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، كما تم التحفظ على المتهم بمستشفى إمبابة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير تأمين الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة السنةة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

المصدر : مصر ناين