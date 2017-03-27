مزارعو سهل الطينة يستغيثون أراضينا بارت بسبب قطع التيار الكهربى عنا

اشتكى محمد محمد عبد ربه – أحد مزارعى منطقة سهل الطينة ببورسعيد، أمس الأحد، من قطع التيار الكهربائى عن ما يقرب من 1250 فدانا بمنطقة سهل الطينة الواقعة بمدينة بورفؤاد مما عرض اراضيهم الزراعية للبوار.

واصدر “عبد ربه” الواقعة ارضه فى قطعة رقم 1 على ترعة 10 بسهل الطينة لـ”اليوم السابع”:” أن لجنة مكونة من هيئة التعمير والاسكان والموارد المائية واثنين منالباشمهندسين من الشركة العربية قاموا بتسليمنا مواتير المياه، وطالبونا بعمل تعاقدات مع شركة القناة لتوزيع الوزارة برمانة لتوصيل التيار لنا، وقد تسلمناها منذ قرابة الـ 3 أشهر”.

وأضاف “مزارع سهل الطينة ” قائلاً:” وعند ذهابنا لشركة الوزارة برمانة لعمل التعاقدات طالبونا بخطاب من هيئة التعمير، ومن الهيئة لشركة الوزارة للموارد المائية ظلننا هكذا لمدة شهر ونصف دون أن نستطيع عمل التعاقدات ل الروتين المُمِل وكنا قد بدأنا فى زراعتنا لبنجر السكر وغيرها من المحاصيل الزراعية “.

وأظهر “عبد ربه” قائلاً:” وفوجئنا يوم 20 فبراير الماضى بقطع التيار الكهربائى عنا، وعندما ذهبنا للاستفسار عن السبب بشركة الوزارة كان الرد بأننا قد سرقنا التيار الكهربائى، مما أثار حفيظتنا وقد ابلغناهم بأننا قد تسلمنا رسميا من لجنة حكومية المواتير من هيئة التعمير وتم توصيل التيار من الشركة وأتينا للتعاقد معهم فكيف لنا أن نكون سارقين ؟؟“.

واختتم المزارع محمد عبد ربه حواره بمناشدة اللواء عادل الغضبان بالتواصل مع محافظ شمال سيناء لسرعة التدخل مشيرا إلى انهم قاموا بإرسال فاكس بالمشكلة ولم يتم الرد عليه، ودعاه بتفقد الاوضاع على الطبيعة ورؤية الأراضى التى تعرضت للبوار ل عدم توصيل التيار الكهربى لها.

المصدر : مصر ناين