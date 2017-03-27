أفضل تطبيقات ألعاب على هاتفك الذكى لهذا الأسبوع

تظهر يوميا الكثير من تطبيقات الألعاب التى لا يتمكن المستخدمون من تجربتها نظرا لعدم وصول تنبيهات تنذر المستخدمين بظهور تطبيق جديد، إذ لا يتم التعرف على التطبيق سوى بعد انتشاره وزيادة شهرته، لكن رصد الموقع الهندى Phonearena أعدادا من تطبيقات الألعاب الممتعة التى تتوفر مجانا.

Crash of Cars

هي لعبة متأعدادة اللاعبين، إذ يكون هدفك هو جمع أكبر أعداد ممكن من التيجان قبل تدميرها، كما تتضمن 4 خرائط، أكثر من 30 سيارات وأكثر من 30 شكلا لتخصيص السيارات الخاصة بك.

Paper Wings

لعبة تعتمد على اصطياد الكرات في الهواء للحفاظ على الطيور الخاصة بك على قيد الحياة، كما يمكنك كسب النقاط، وتظهر خلال كل مرحلة تحديات جديدة لجعل اللعبة أكثر صعوبة وأكثر متعة.

Stellar Wanderer

لعبة فضاء ثلاثية الأبعاد، والتي تحولك إلى مقاتل، أو مهندس، فكل ما عليك اتباع القصة الرئيسية أو اختيار البعثات الجانبية التي تريد أن تلعبها، واكشف عن الألغام واستمتع بالمغامرة.

المصدر : مصر ناين