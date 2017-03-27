تهدم بعض المنازل فى الصين بعد وقوع زلزال بقوة درجة

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر محافظة يانغبى بمقاطعة يوننان فى جنوب غربى الصين اليوم الاثنين حيث تم الإبلاغ عن تدمير بعض المساكن فى قريتين لكن لم يتم تسجيل ضحايا الى أن الآن.

وذكر مركز شبكات الزلازل الصينى أنه تم رصد مركز الزلزال، الذى وقع فى الساعة الثامنة صباحا تقريبا بتوقيت بكين، على عمق حوالى 12 كيلومترا، عند التقاء خط عرض 25.89 درجة شمالا وخط طول 99.8 درجة شرقا.

وحسب المركز، ضربت 4 هزات بقوة تراوحت بين 3 درجات إلى 4.7 درجة على مقياس ريختر المنطقة نفسها قبل وبعد وقوع الزلزال.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية للأنباء عن وانغ تساى شون مسئول الإعلام فى محافظة يانغبي، إن مركز الزلزال كان فى المنطقة التى تهدمت بها المنازل فى قريتى آجيا وبوبينغ فى المحافظة، وذكر وانغ أن رجال الإطفاء وفرق العناية الطبية توجهوا بالفعل إلى مكانهما لمد يد المساعدة للأهالى هناك.

المصدر : مصر ناين