قوات سوريا الديمقراطية تنفى نبأ وجود مخاطر حول انهيار سد الفرات

نفت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الاثنين، ما تردد حول خطر انهيار سد الفرات، مؤكدة سلامة السد وحرص القوات التى تقاتل التنظيم هناك على حمايته.

واصدر الناطق الرسمى باسم قوات سوريا الديمقراطية طلال على سلو، فى بيان، أردته قناة (روسيا اليوم) “إن الأخبار التى نشرها تنظيم داعش الارهابيه بخصوص خطر انهيار سد الفرات، هى مجرد شائعات ودعايات إعلامية كاذبة ومغرضة“.

وأكد البيان عدم صحة استهداف طيران التحالف الدولى لمكافحة الإرهاب محيط أو جسم سد الفرات”، مضيفا أن القوات قامت بعملية إنزال بمحيط مدينة الطبقة وتتم عملية التحرير عبر اشتباكات مباشرة مع إرهابيى داعش الارهابيه ومن أجل أن لا يلحق الأذى بسد الفرات ولأن إرهابيى داعش الارهابيه يتحصنون فيه.

وكان تنظيم داعش الارهابيه قد حذر فى وقت سابق من أن سد الطبقة، أو الفرات، فى سوريا الذى تحاول قوات سوريا الديمقراطية انتزاع السيطرة عليه يواجه خطر الانهيار ل الضربات الجوية وارتفاع منسوب المياه.

المصدر : مصر ناين