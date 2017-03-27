مقتل عامل أثناء فضه مشاجرة بين سائقين فى المنوفية

لقى شخص بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، مصرعه أثناء تدخله لفض مشاجرة زملائه سائقى جرار على أولوية العمل، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير تأمين المنوفية، إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تلقيه بلاغا من مستشفى قويسنا المركزى، يفيد باستقبالها “حسن.ع.ا” 40 سنةا سنةل، ومقيم بقرية كفر اشليم دائرة المركز، جثة هامدة مصابا بجرح طعنى نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

بالانتاصدر والفحص، وبسؤال شقيق المتوفى بلال.ع. 58 سنةا – فلاح، ومقيم بذات الناحية، قرر بحدوث مشاجرة بين “وليد.ج.” 28 سنةا سائق جرار “كسح”، و” عبد الستار.س 23 سنةا – سائق جرار “كسح” ومقيمان بذات الناحية، لخلافهما على أولوية العمل، وأثناء تدخل شقيقه لفض المشاجرة قام الأول بإحداث إصابته التى أودت بحياته بسلاح أبيض “مطواه”.

وتمكنت وحدة مباحث المركز بقيادة الرائد رافت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا تحت إشراف العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائيه بالمنوفية من ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 9190 جنح مركز قويسنا لسنة 2017م، وجار العرض على النيابة.

المصدر : مصر ناين