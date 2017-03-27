ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه بشمال سيناء

أعلنت مديرية تأمين شمال سيناء، اليوم فى بيان لها، تمكنها من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الأشخاص والمحلات والمنازل بالإكراه .

وجاء فى البيان، أن وحدة مباحث قسم واجبة رمانة، تمكنت من ضبط تشكيل عصابى يضم 4 أشخاص، وهم جمال ض م ر 21 سنة، ومحمد م س ع 20 سنة، علاء م س ع 24 سنة، وحسن ع ح س 20 سنة.

باستجوابهم، اعترفوا بارتكابهم عدة وقائع وهى قضية سرقة بالإكراه، و٢ قضية سرقة مسكن، وقضية سرقة محال تجارية.

كما تمكن رجال المديرية من ضبط 36 محكوما عليهم، وتمكن ضباط قسم مباحث التموين بالاشتراك ومديرية التموين من ضبط 5 قضايا، وتمكن ضباط قسم المرافق من ضبط 42 مخالفة متصنف ة ، وتم ضبط (107) مخالفة مرورية متصنف ة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر : مصر ناين