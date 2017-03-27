رئيس رواندا أول مسئول إفريقى يتحدث أمام أكبر منظمة مؤيدة لإسرائيل

ألقى الرئيس الرواندى بول كاغامى، الاحد خطابا امام “لجنة الشؤون السنةة الاميركية الاسرائيلية” (ايباك) ليصبح بذلك أول رئيس إفريقى يتحدث أمام أكبر منظمة مؤيدة لاسرائيل فى الولايات المتحدة.

وتحدث كاغامى عن بلده الذى شهد حملة إبادة فى 1994. وكان بول كاغامى زعيما لحركة التمرد “الجبهة الوطنية الرواندية” التى أوقفت إبادة التوتسى على أيدى متطرفين من إتنية الهوتو. وقتل فى هذه الحملة حوالى 800 الف شخص، بحسب الامم المتحدة.

وتمكن كاغامى بعد ذلك من تحويل بلده الى قوة اقتصادية إقليمية تدعمها الولايات المتحدة وان كانت العلاقات مع واشنطن توترت فى السنوات الاخيرة ل رغبة الرئيس الرواندى فى البقاء فى السلطة.

وكان كاغامى ضيف الشرف فى الاجتماع السنوى “لايباك” حيث أشاد بنجاح دولة اسرائيل التى ولدت بعد محرقة اليهود فى الحرب العالمية الثانية، ووعد الرئيس الرواندى امام الحضور المتحمسين بالصداقة بين بلده والدولة العبرية والاميركيين اليهود.

المصدر : مصر ناين