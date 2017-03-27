إصابة مجند فى جريق التهم منزلين بالبلينا سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية تأمين سوهاج، برئاسة العميد علاء نمشه مدير الإدارة، من السيطرة على حريق نشب بمنزلين مشيدين بالطوب اللبن والطين، ومعروشين بأفلاق النخل، نتج عن الحريق إصابة مجند بحالة اختناق أثناء مشاركته فى إخماد النيران.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء محب حمزة نائب المدير لقطاع الجنوب، يفيد نشوب حريق بدائرة المركز، وتمت السيطرة عليه بمعرفة الحماية المدنية.

بالإنتاصدر والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد أحمد الراوى، رئيس فرع كشف الجنوب، بوجود حريق بناحية برخيل دائرة المركز بمنزلين مكونين من طابقين ومشيدين بالطوب اللبن والطين ومعروشين بأفلاق النخيل ملك كل القذافى محمود محمد 46 سنة سنةل، وصابر صديق مصطفى 45 سنة سنةل، ويقيمان بذات الناحية.

نتج عن الحريق، إصابة على جمال عبد العاطى 20 سنة مجند من قوة إدارة قوات تأمين الأقصر ويقيم بذات الناحية “بحالة اختناق”، وتم نقله للمستشفى المركزى، وأجريت له الإسعافات الأولية وصرح له بالخروج، وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص والأخشاب.

وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا نشوب الحريق ل حدوث ماس كهربائي بمنزل الأول ونفيا الشبهة الجنائية ،أخطـــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنية ،كلفت إدارة الكشف الجنائى بالتحرى فى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1860 إدارى المركز لسنة 2017 وجارى العرض على النيابة السنةة.

المصدر : مصر ناين