أزمة هجوم فى الأهلي قبل مواجهة الداخلية

يواجه الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة حسام البدرى، أزمة هجومية كبيرة قبل مواجهة الداخلية فى بطولة الدورى السنة، والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل، فى ظل وجود أكثر من 6 إصابات على مستوى الخط الأمامى فقط، أبرزهم جونيور أجاى والقائد حسام غالى ومؤمن زكريا وأحمد حمودى وكريم نيدفيد ووليد سليمان.

ويحاول الجهاز الطبى تجهيز أكبر أعداد من هؤلاء اللاعبين قبيل مواجهة الداخلية، خاصة أن معظم إصاباتهم عضلية وتحتاج لوقت، إلا أن الجهاز الفنى طلب تجهيز اثنين منهم على الأقل، خاصة أن الفريق يحاول الحفاظ على صدارة مسابقة الدورى الذى يحتله برصيد 52 نقطة.

ويحصل الفريق على إجازة من التدريبات اليوم الإثنين، على أن يستأنف تدريباته بكرهً انتظاراً للاعبين الدوليين، الذين سينضمون بعد مواجهة توجو الودية المقرر إقامتها بكره الثلاثاء.

المصدر : مصر ناين