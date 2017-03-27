تعرف على التطبيق الأسرع نموا فى العالم

كشف تقرير جديد لشركة ComScore للتحليلات أن تطبيق Bitmoji بيتموجى للرموز التعبيرية الذى تملكه سناب شات هو التطبيق الأسرع نموا فى الولايات المتحدة، إذ صنفت الشركة أسرع 11 تطبيقا من حيث النمو خلال الفترة من ديسمبر 2014 إلى ديسمبر 2016.

ووفقا لموقع Gadgetsnow وجدت كومسكور ارتفاع نمو بيتموجى فى السنةين الماضيى، نحو 5،210٪ منذ سنة 2015، فنمو بيتموجى السريع ليس من المستغرب تماما، لأن التطبيق هو باستمرار بين أفضل 10 تطبيقات مجانية فى كل من المتجر أبل وجوجل بلاى، وانخفض فقط من رقم 1 إلى رقم 2 فى قائمة أعلى تطبيقات مجانية على متجر أبل.

جدير بالذكر، أن استحواذ سناب شات على بيتستريبس الشركة الأم ببيتموجى تم فى مارس 2016 بأكثر من 100 مليون دولار، وبدأت بيتستريبس كمنصة لابتكار الكاريكاتير فى سنة 2007، ولكن بعد ذلك تحولت إلى أداة لابتكار رسوم الكرتون، بالإضافة إلى شرائط هزلية كاملة، أما تطبيق بيتموجى فيسمح للمستخدمين بتصميم رموز تعبيرية تشبههم والرد عليها فى الرسائل.

المصدر : مصر ناين