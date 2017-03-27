تعرف على إرشادات المرور لتجنب حوادث المقطورات بالطرق

تهيب الإدارة السنةة للمرور برئاسة اللواء عادل زكى مساعد الوزير للمرور بتوخى الحذر لسائقى المقطورات وسيارات النقل الثقيل والانتباه إلى فحص إطارات المركبات تجنبا لوقوع حوادث الطرق وهناك خطوات يجب اتباعها للحد من نزيف الدماء على الأسفلت منها:

1-تدوير الإطارات بين المحاور يطيل عمر الإطار ويقلل من ظاهرة التآكل غير المنتظم

2- الإطارات بنفس الدويل يجب أن تكون بنفس المقاس والتقسيمة وصفط الهواء وعمق نقشة متقارب مع مراعاة سهولة الوصول للبلف الداخلى

3-مراجعة حالة الجنط قبل التركيب والتأكد من أنه خال من الصدأ والمواد البترولية

4-عدم استخدام إطار متهالك أو الى أن اختفاء عمق النقشة بالمكان

5-مراجعة ضغط الهواء على البارد للإطار

6-وجود غطاء البلف لمنع دخول الأتربة

المصدر : مصر ناين