نائب يقدم طلبا لتحويل المستشفى العام بإدفو لتعليمى

صرح “حسن سيد خليل” عضو مجلس النواب عن دائرة مركز إدفو لـ”اليوم السابع” بأنه تقدم بطلب لوزير الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال العمل بمستشفى إدفو السنة، وكشف أيضا أنه تقدم باقتراح برغبة لمجلس النواب لتحويل المستشفى السنة بادفو لمستشفى تعليمى لكون إمكانيات وخدمات المستشفى التعليمى أكبر خاصة أن مبانى المستشفى الجديدة تسمح طاقتها الاستيعابية باستيعاب كافة أقسام المستشفى التعليمى.

وأضاف أنه تقدم بطلب أيضا لوزير الصحة لسد العجز فى الأطباء النواب بمستشفى إدفو السنة – التى تقدم خدماتها بمستشفى حميات إدفو- وخاصة أقسام الجراحة والعظام فضلا عن إنشاء قسم للأمراض النفسية والعصبية، ولفت أنه تقدم بطلب لوزير الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف الرواتب المتأخرة للعمال المؤقتين بمستشفى إدفو السنة.

المصدر : مصر ناين