لو بتحب أفلام المافيا هنقولك إيه أهمها

تمتلك أفلام الأكشن التى تركز أحداثها على عصابات المافيا شعبية هائلة بشتى أنحاء العالم ، وهى الأعمال السينمائية التى تحقق عادة إيرادات مذهلة فى وقت قياسى، وإذا كنت من محبى مشوفة أفلام ” المافيا” التى ستشعرك أنك تعيش ضمن الأحداث ، نقدم لك أهم أفلام تستحق المشوفة.



فيلم The Godfather

The Godfather

يعد فيلم “The Godfather” للنجمين مارلون براندو وآل باتشينو وهو أحد أهم الأفلام الكلاسيكية الخاصة بعصابات المافيا ومازالت أحداثه عالقة بأذهان المشوفين وذلك رغم عرضه سنة 1972، وهو الفيلم المصنف الثانى عالميا كأعظم أفلام سينما الأمريكية، وكونه فيلما مذهلا فاستطاع أن يحصد 3 جوائز أوسكار من بين 9 ترشيحات ، وتدور أحداث الفيلم عائلة كورليونى بدءا من سنة 1945 إحدى أقوى عائلات المافيا الإيطالية فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



بوستر فيلم Goodfellas

Goodfellas

أيضا فيلم ” Goodfellas” للمخرج العالمى مارتين سكورسيزى ، يعد من أهم الـفلام التى ركزت أحداثها على العصابات ال‘جرامية “المافيا” ، وهو العمل الذى حقق نجاحا ضخما سنة 1990 ، إذ حقق إيرادات 46.8 مليون دولار أمريكى بينما كانت ميزانية العمل 25 مليونا، والعمل مبنى على أحداث حقيقية عن إحدى أفراد عائلة لوكيزى الإجرامية ومن أهم عائلات المافي .



American Gangster

American Gangster

فيلم ” American Gangster” الذى أنتج سنة 2007 للمخرج ريدلى سكوت وبطولة نجمى هوليوود دنزل واشنطن وراسل كرو، يعد من أهم الأفلام التى يعشقها مشوفو أفلام الأكشن ومحبو الأحداث التى أكدت أن المفايا تسيطر على شوارع نيويورك.



فيلم Donnie Brasco

Donnie Brasco

فيلم ” Donnie Brasco” الذى تأمينتج سنة 1997 للنجم العالمى جونى ديب ويعتمد على قصة حقيقة حدثت فى نيويورك لإحدى عائلات المافيا، وكانت ميزانيته 35 مليون دولار بينما جاءت إيراداته تتخطى 41 مليون دولار .



بوستر فيلم Hoodlum

Hoodlum

وفى نفس السنة تم تقديم فيلم ” Hoodlum ” للمخرج بيل ديوك وهو الفيلم الذى مازال عشق للمعنيين بالسينما الأمريكية الى أن الآن، بطولة فانيسا ويليامز و تيم روث و آندى جارسيا.



من فيلم Scarface

Scarface

فيلم ” Scarface” واحد من أفلام المافيا التى تستحق المشوفة، والعمل تم تقديمه سنة 1983 من إخراج براين دو بالما وكتبه أوليفر ستون، والفيلم من أهم وأبرز أفلام المافيا بطولة آل باتشينو وميشال فايفر .

المصدر : مصر ناين