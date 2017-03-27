المعارضة السورية تدمر مركزا عسكريا تابعا لميليشيات حزب الله بريف حماه

أفادت مصادر بالمعارضة السورية المسلحة، بأنه تم تدمير مركز عسكرى شوف لميليشيات حزب الله فى بلدة قمحانة بريف حماة بفى منتصف سوريا.

وأضافت المصادر – لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الاثنين – أن مقاتلى المعارضة استهدفوا المركز بصواريخ موجهة، ما أدى إلى تدمير المركز ومصرع جميع أفراد الميليشيات فيه.

وفى سياق متصل، أفادت المصادر أيضا بمصرع مجموعة من القوات الحكومية غرب مدينة حلب خلال استهدافها من قبل فصائل المعارضة بصاروخ موجه، كما تم تدمير دبابتين للجيش غرب حلب، فضلا عن وقوع اشتباكات بين الجانبين بحى الراشيدين غرب المدينة.

المصدر : مصر ناين