شهد الطريق الصحراوى الغربى، دائرة مركز البلينا بسوهاج، انقلاب سيارة ربع نقل، نتج عنها مصرع سائق وإصابة 2، بينما شهد الطريق الصحراوى الشرقى ناحية مركز دار السلام، قوع حادث تصادم نتج عنه مصرع سنةل وإصابة سائق.

كان اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير تأمين سوهاج، قد تلقى بلاغين منفصلين بوقوع حادثين منفصلين الأول بمركز البلينا، حيث تبين أنه أثناء سير السيارة رقم د ن ب 7839 ” ربع نقل ” قيادة ناجى أحمد محمد حشمت 26 سنة سائق ويقيم دائرة مركز شربين ” الدقهلية ” اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة تفجير الإطار الخلفى الأيمن مما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة، وإصابة شريف محمد مهنى 27 سنة ميكانيكى، ومحسن محمد عبد العاطى الزهيرى 21 سنة ميكانيكى، ويقيمان بذات الناحية ” بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأجريت لهما الإسعافات الأولية وصرح لهما بالخروج”، من مستقلى السيارة، تم نقل الجثة للمستشفى المركزى، تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4295 جنح المركز لسنة 2017، وبالعرض على النيابة السنةة صرحت بدفن الجثة.

وعلى الطريق الصحراوى الشرقي بناحية قرية نجع عمار دائرة مركز دار السلام، تبين أنه أثناء سير سيارة “بدون لوحات معدنية” على الطريق قيادة عرفات على جاد الكريم 30 سنة سائق ويقيم عرب العطيات البحرية – دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة تفجير الإطار الخلفى الأيمن، مما أدى لاصطدامها بسنةود إنارة وسقوطه أرضاً وحدوث بعض التلفيات به وانقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث مصرع صلاح عبد الله حسن أحمد 60 سنة سنةل ويقيم بذات الناحية [ من مستقلى السيارة وإصابة قائدها ” باشتباه كسر بالرقبة ” تم نقل الجثة للمستشفى المركزى، وتحويل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعى.

تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1259 إدارى المركز لسنة 2017.

المصدر : مصر ناين