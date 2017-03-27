أمن البحيرة يضبط سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة

شنت المؤسسات التأمينية بالبحيرة، اليوم ، حملة مرورية، بقيادة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة، بالحارة الخدمية دائرة مركز واجبة دمنهور، أسفرت عن ضبط 6 سائقين لتعاطيهم مخدرات أثناء القيادة .

شارك فى الحملة، ضباط إدارة المرور بقيادة العميد محمد القاضى مدير مرور البحيرة، وضباط إدارة الكشف الجنائى بإشراف اللواء محمد خريصة مدير المباحث والرائد أمير السعدنى رئيس مباحث المرور، والنقيب هاشم أبو غزالة وكيل مباحث المرور بالتنسيق ومديرية الصحة بالبحيرة، وتم فحص 20 من السائقين وأخذ عينات لبيان تعاطيهم مواد مخدرة من عدمه، ووردت النتائج بإيجابية العينات لـ 6 منهم، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهم، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

وفى السياق تمكن رجال مباحث البحيرة، من ضبط تشكيلين عصابيين للاتجار فى المخدرات، وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وحشيش بدمنهور .

كان اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة ، تلقى إخطارا من اللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية يفيد بضبط تشكيلين عصابيين، يضما 6 عاطلين ، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة دمنهور مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لتأمين البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير المباحث الجنائية، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث دمنهور أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم نصف كيلو هيروين وحشيش .

المصدر : مصر ناين