النيابة تستعد لحفظ تحقيقات انفجار عبوة بعامل أبو النمرس لعدم وجود شبهة

تستعد نيابة مركز الجيزة برئاسة المستشار مدحت هانى رئيس النيابة لحفظ تحقيقات قضية تفجير عبوة ناسفة فى سنةل كهرباء بمنطقة أبو النمرس، بعدما كشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، وأن العبوة التى انفجرت زرعت منذ عدة سنوات ولم يتم تحديد القائمين على زرعها.

وكانت النيابة استمعت لأقوال “رمضان عبد الحليم رمضان” السنةل الذى أصيب فى الحادث والذى أكد انه اثناء قيامه بأعمال أصلاحات فى احدى كابلات الوزارة بقرية شبرامنت، فوجئ بإنفجار جسم غريب فى وجهه مما أى الى إصابته، وتم نقله الى المستشفى التى اجرت له الاسعافات الأولية، وتبين من خلال تقريره الطبى انه مصاب بجروح طفيفة فى الوجه والذراع.

وكشفت التحقيقات، أن العبوة الناسفة التى انفجرت مزروعة على عمق 20 سم تحت الأرض وانها بدائية الصنع، وذات موجهة تفجيرية ضعيفة نظراً لوجودها لفترة طويلة تحت الأرض أدت الى تلفها نسبياً، واشارت التحريات الى عدم وجود قصد جنائى من وراء الحادث.





المصدر : مصر ناين