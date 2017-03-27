قمة ثلاثية تحسم اليوم عودة الزمالك للدوى

يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اليوم الإثنين، جلسة مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لحسم أمر انسحاب الفريق الأبيض من الدورى من عدمه، خاصة أنه يرغب فى حسم قراره النهائى بشأن مصير الزمالك فى تلك الجلسة، لعرضه على الجمعية العمومية للنادى نهاية الأسبوع الحالى.

وأكد مرتضى منصور لمجلس الزمالك، أن تلك الجلسة ستشهد نتائج فيما يخص مباراة الفريق الأبيض والمقاصة، التى شهدت هزيمة الزمالك بهدف نظيف، ولم يحتسب فيها الحكم جهاد جريشة، ركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض، ليعلن بعدها مجلس الزمالك الانسحاب من المسابقة لوجود ظلم تحكيمى متعمد ضد قلعة ميت عقبة.

المصدر : مصر ناين