مدير مدرسة تجريبية يُشارك الأطفال فرحتهم بـ يوم اليتيم فى الشرقية

فى لافتة إنسانية قليلًا ما تتكرر، نظم “مجدى ملاك سليمان” مدير إدارة مدرسة “المعلمين” التجريبية الابتدائية الحديثة بمدينة الزقازيق فى الشرقية، اليوم، حفلا كبيرا بالمدرسة؛ احتفالًا بـ”يوم اليتيم”.

وتضمنت الاحتفالية، تقديم هدايا متصنف ة لأطفال المدرسة، ومشاركتهم فرحتهم التى تتكرر كل سنة، فى جو أسرى بحضور أعداد كبير من التلاميذ وأعضاء التدريس.

شارك فى الاحتفالية، أسماء عبدالمنعم، الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وذلك بحضور محمد عبدالفتاح، وكيل إدارة المدرسة، ودعاء زكريا، مدير المكتب التنفيذى بالمديرية، والمهندس جعفر زكى، رئيس مجلس تأميناء الإدارة، وأحمد غلاب، رئيس مجلس تأميناء المدرسة، وسليمان خليل، عضو مجلس التأميناء.

يوم اليتيم هو يوم مخصص للطفل اليتيم يُحتفل به فى الجمعة الأولى من أبريل من كل سنة.

المصدر : مصر ناين