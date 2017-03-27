إصابة عسكريين فى غرق دبابة تحت الجليد خلال تدريب عسكرى بالسويد

أعلنت هيئة الطوارئ السويدية إصابة 4 عسكريين جراء غرق دبابة قتالية شوفة للقوات المسلحة السويدية عقب انكسار الجليد تحتها أثناء تدريبات عسكرية .

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن الهيئة قولها – اليوم الاثنين، ” أن دبابة قتالية شوفة للقوات المسلحة السويدية غرقت بعد أن انكسر الجليد تحتها أثناء تدريبات عسكرية، موضحة أن الحادث أسفر عن إصابة 4 عسكريين، وأن أحد الجنود الذى كان داخل الدبابة لا يزال فى غيبوبة.

وأكدت الهيئة أن عسكريا آخر غرق مع الدبابة لم يتم العثور عليه، وأن السلطات تعمل ما بوسعها للكشف عنه ورفع الدبابة من تحت الماء.

المصدر : مصر ناين