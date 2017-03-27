قوات سوريا الديمقراطية وضعنا تحسن بعد تسلم ترامب السلطة

أكدت قوات (سوريا الديمقراطية) أنها باتت تتلقى دعما كافيا فى حربها ضد الإرهاب منذ وصول الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى سدة الحكم فى أمريكا، وذلك فى إطار سعيها لاستعادة مدينة الرقة من سيطرة تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن طلال على سلو الناطق الرسمى باسم قوات (سوريا الديمقراطية) قوله “مع دونالد ترامب أصبح كل شئ أحسن.. أخيرا بتنا نتلقى الدعم اللازم فى حربنا ضد الإرهاب”.

ولفت إلى أن مدينة الطبقة تشبه خط دفاع غربى الرقة بالنسبة لمسلحى تنظيم داعش الارهابيه الإرهابى، موضحا أنه بعدما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على المدينة سيكون الطريق إلى الرقة مفتوحا.

تجدر الإشارة إلى أن قوات سوريا الديمقراطية كانت قد أعلنت أمس الأحد، سيطرتها الكاملة على مطار الطبقة العسكرى، وطرد مسلحى داعش الارهابيه منه.

المصدر : مصر ناين