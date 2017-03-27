لمستخدمى الآيفون أدوات لزيادة مساحة تخزين هاتفك

منذ أن طرحت أبل هاتف آيفون لأول مرة سنة 2007، وتدخل الشركة تغييرات متأعدادة كل سنة، ولكن على الرغم من أن أبل أدخلت بالفعل العديد من التطورات والميزات فى مؤسسات آيفون على مدى أجيال متعاقبة، إلا أن هناك أمرا لا يزال يعانى منه معظم المستخدمين، وهو مساحة التخزين، فيما يلى نقدم لك مجموعة من الأدوات لمساعدتك فى التغلب على هذا الأمر.

– File Manager

هذه الأداة لا تمكنك فقط من إدارة الملفات الخاصة بك، ولكن أيضا بمثابة virtual USB drive لكل من الآيفون والآيباد.

– Files: Document & PDF Reader

يشبه كثيرا الأداة السابقة، ومع ذلك، فإنه يوفر اثنين من الطرق الإضافية لنقل الملفات الخاصة بك، إذ يمكنك استخدام آى تيونز أو وشبكة واى في، وتعمل أيضا مع Windows Explorer و فيندر.

– iMazing

على عكس التطبيقات السابقة، iMazing لا يتطلب منك تثبيت أى شيء على هاتف الآيفون، وبدلا من ذلك، هو تطبيق يعمل على سطح المكتب كبديل عن أى تيونز (متوفر على ماك وويندوز).

المصدر : مصر ناين