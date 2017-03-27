الاتحاد الأوروبى يدعو روسيا للإفراج عن المتظاهرين المعتقلين

دعا الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، روسيا إلى الافراج “بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين” الذين أوقفوا بالمئات الأحد خلال تحركات احتجاج ضد الفساد.

واصدر ت ناطقة باسم الاتحاد الاوروبى فى بيان إن “عمليات الواجبة فى الاتحاد الروسى حاولت تفريق متظاهرين وأوقفت مئات المواطنين بينهم زعيم المعارضة اليكسى نافالنى، ومنعتهم من ممارسة حرياتهم الاساسية بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمى والاجتماع المدرجة كلها فى الدستور الروسى”.

وأضافت “ندعو السلطات الروسية إلى احترام التزاماتها الدولية بالكامل إلى احترام هذه الحقوق والإفراج بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين الذين أوقفوا”.

واعتقل المعارض الروسى ألكسى نافالنى ومئات من أنصاره الأحد فى مختلف أنحاء روسيا خلال تظاهرات ضد الفساد شكّلت أحد أكبر التحركات التى تستهدف فلاديمير بوتين منذ عودته إلى الكرملين فى 2012.

وكان نافالنى دعا إلى هذه التحركات بعدما نشر تقريراً اتهم فيه رئيس الوزراء ديمترى مدفيديف بأنه على رأس امبراطورية عقارية يموّلها أثرياء.

وتمت مشوفة التقرير 11 مليون مرة على موقع يوتيوب، لكنه لم يُثر أى رد فعل من جانب السلطات. وسبق لمنظمة يترأسها نافالنى أن نشرت تقارير أخرى مماثلة من قبل. وبات نافلنى المعارض الأول للكرملين انطلاقا من تنديده بفساد النخبة الروسية.

المصدر : مصر ناين