ابنة منفذ هجوم لندن تنشر صورا لها رافضة التخلى عن نمط حياتها الغربى

اصدر ت قناة روسيا اليوم، إن ابنة خالد مسعود منفذ هجوم جسر ويستمنستر فى لندن، تحدت والدها الإرهابى الذى اعتنق الفكر التكفيرى، من خلال نشر صورها الشخصية على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى، رافضة التخلى عن نمط حياتها الغربى، لتعيش حياة مليئة بالجرأة دون الاكتراث بمبادئه أو ما يفكر به.

وأشارت القناة إلى أن الفتاة البالغة من العمر 18 سنةا رفضت ارتداء النقاب، والانقياد لنمط حياة والدها المتشدد، عكس شقيقتها الأكبر، البالغة من العمر 24 سنةا، والتى انصاعت لرغباته، واعتنقت الدين الإسلامى وارتدت النقاب.

أما والدتهما، جاين هارفى، التى ارتبط بها خالد، سنة 1991، قبل أن يعتنق الفكر المتطرف، فقد انفصلت عنه، فى 2002، بعد أن حكم عليه بالسجن لسنةين لإدانته باعتداء وحشى على مالك إحدى الحانات.

ويعتقد أن الابنة الكبرى انتقلت للعيش مع والدها وزوجته الجديدة، بروهى هيدارا، فى مدينة لوتون، ثم لحقت به بعد ذلك حين انتقل إلى مدينة برمنجهام، واصدر ت إحدى صديقاتها: “لقد ارتدت النقاب، وأعتقد أنها غيرت اسمها”، وياصدر إن قرار ابنته بالعيش معه قد سبب خلافا بينها ووالدتها.

كان خالد مسعود قد استخدم سيارة هيونداى مزودة بخاصية الدفع الرباعى ليدهس مجموعة من المشاة على جسر ويستمنستر، قبل أن يندفع بالسيارة نحو بوابات البرلمان الخاصة بالسيارات يوم الأربعاء الماضى، ثم خرج من سيارته وهرع نحو مجلس العموم، وطعن الضابط كيث بالمر طعنات أدت إلى موته. وبعد دقائق من نوبة هياج خالد، أطلق عليه ضابط مسلح اللهيب وأرداه قتيلا.



ابنة منفذ هجوم لندن



صور لمنفذ الهجوم وابنته وزوجته السابقة

المصدر : مصر ناين