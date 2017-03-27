رئيس البرلمان العربى يشارك فى القمة العربية بالأردن

يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى فى اجتماع مجلس كلية الدول العربية الثامن والعشرين على مستوى القمة بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد غد الأربعاء .

وذكر بيان صادر عن البرلمان العربى أن الدكتور مشعل السلمى سوف يُلقى كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة أمام أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة العرب، يستعرض فيها التحديات والمخاطر الجسيمة التى تهدد التأمين القومى للأمة العربية وفى مقدمتها استمرار الاحتلال الالكيان الصهيونى ى للأراضى العربية فى فلسطين وسوريا ولبنان وممارسة أقسى أنواع الظلم والاضطهاد على الشعب الفلسطينى الصامد، والعمليات الإرهابية التى تستهدف زعزعة تأمين واستقرار الدول والمجتمعات العربية، وتدخلات النظام الإيرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية .

كما سيستعرض الوثائق والرؤى والتوصيات التى صدرت عن البرلمان العربى والتى تهدف لتعزيز العمل العربى المشترك ببعديه الرسمى والشعبى وإيجاد مرجعيات موحدة للتشريعات فى الدول العربية .

وذكر البيان أن رئيس البرلمان العربى سيؤكد فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها العالم العربى اليوم أهمية التضامن العربى ووحدة المواقف العربية تجاه القضايا العربية الكبرى والاستراتيجية، وتبنى سياسات ومواقف وقرارات موحدة للتصدى للتحديات والمخاطر الجسيمة التى تهدد تأمين وسلامة الدول والمجتمعات العربية.

المصدر : مصر ناين