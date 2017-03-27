ضبط مخالفة مرورية وإزالة حالة إشغال طريق بدمنهور فى حملة بالبحيرة

شنت مديرية تأمين البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية مدير تأمين البحيرة ، بمشاركة كل من اللواء عبد العزيز خضر نائب مدير التأمين واللواء جمال متولى مساعد المدير للتأمين السنة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة الكشف الجنائي، والعميد حازم حسن رئيس المباحث الجنائية والمقدم أمير السعدنى رئيس مباحث المرور ، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور والرائد قام بفتحى المنياوى رئيس مباحث مركز دمنهور قبل قليل – حملة مكبرة انضباطية فى الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة أبوحمص وذلك فى كافة المجالات (مرافق – تموين – جنائى – مرور) .

أسفرت الحملة من ضبط 2300 مخالفة مرورية متصنف ة، ما بين قيادة بدون رخصة، وبدون خط سير، والسير فى الممصنف والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة ، وإزالة 459 من حالات إشغال طريق ثابته ومتحركة ، كما تم ضبط 25 دراجة بخارية بدون ترخيص ، وضبط 120 متهما هاربا من تنفيذ أحكام قضائية بالحبس ولازالت الحملة مستمرة .

كما تفقد اللواء علاء الدين شوقى مدير تأمين البحيرة سير العمل الإداري بقسم واجبة دمنهور وتقابل مع بعض المواطنين وتحاور معهم عما إذا كان هناك ثمة عقبات تقابلهم أثناء تواجدهم بالقسم أو بالأماكن الواجبية الخدمية المختلفة لإنهاء مصالحهم أو من عدمه ووجه شوقى قيادات المديرية بسرعة إنهاء مطالب المواطنين وتذليل كافة العقبات والاهتمام بالجمهور المتردد على القسم.

المصدر : مصر ناين