مخاوف من وفاة أشخاص فى انهيار جليدى فى اليابان

يخشى وفاة ثمانية أشخاص بعد تعرض مجموعة من طلاب المرحلة الثانوية ومعلمين إلى انهيار جليدى فى فى منتصف اليابان اليوم الاثنين.

كما أصيب شخصان وهما فى حالة حرجة واصدر مسؤول أنه لم يتضح بعد أعداد الضحايا من الطلبة.

واصدر مسئول حكومى محلى إن الانهيار الجليدى وقع صباح اليوم قرب منحدر للتزلج فى ناسو على بعد 160 كيلومترا شمالى طوكيو حيث كان 52 طالبا و11 معلما يتسلقون الجبل.

واصدر المسئولون أن الثمانية لا تظهر عليهم أى مؤشرات على الحياة. وعادة لا يعلن المسئولون اليابانيون وفاة أى ضحايا إلى أن يعلن طبيب ذلك رسميا.

واصدر مسئول بإدارة الإطفاء “تقع حوادث ل انهيارات جليدية مرة أو مرتين فى السنة هنا ولكن لم يحدث أى شىء كبير بهذا الشكل من قبل.”





المصدر : مصر ناين