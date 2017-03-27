المنتخب يختتم استعداداته اليوم لودية توجو ومفاضلة بين رمضان والشيخ

يختتم اليوم منتخب مصر الأول بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر تدريباته استعدادًا لمواجهة توجو وديًا فى السادسة مساء غدًا الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الاستعداد لمباراة تونس فى شهر يونيو بالجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

شهدت التدريبات الأخيرة للفراعنة منافسة شرسة بين أكثر من لاعب خاصة فى الفى منتصف المدافع بعد تألق سام مرسى المحترف فى ويجان الإنجليزى والذى أقترب بنسبة كبيرة من المشاركة أساسيًا فى ودية توجو على حساب محمد الننى، كما يتنافس الثلاثى محمود كهربا وأحمد الشيخ ورمضان صبحى للعب فى الجبهة اليسرى خاصة أن هناك استقرارًا من الجهاز الفنى على إراحة محمد صلاح فى الشوط الأول والدفع به فى بعض من الشوط الثانى بعد وفاة والد زوجته السبت الماضى والخوف من تعرضه للإجهاد أو الإصابة ، بينما حجز عمرو جمال مهاجم الأهلى مكانه فى التشكيلة الأساسية للفريق.

كما شهدت المباراة إقبال ضعيف على شراء التذاكر ليلجأ المسئولين إلى توزيع الكثير منها على مدارس الناشئين الكروية بالإسكندرية وتوجيه الدعوة لأعداد من رموز الرياضة بالمحافظة لحضور المباراة بعد طبع 20 ألف تذكرة.

المصدر : مصر ناين