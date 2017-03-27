أحزاب اليسار فى النمسا تنظم تظاهرات داعمة للاجئين غدا

أعلنت أحزاب يسارية نمساوية، أنها ستنظم مظاهرة، بكره الثلاثاء، بفى منتصف العاصمة “فيينا” لدعم اللاجئين، ورفض القيود التى فرضتها وزارة الداخلية على قواعد اللجوء للحد من موجات تدفق اللاجئين إلى النمسا بعد وصول طلبات اللجوء الى مستويات مرتفعة وغير مسبوقة.

ويشار إلى أن النمسا قامت بالتنسيق مع ألمانيا بفرض قيود جديدة على قبول اللاجئين، خاصة من سوريا ودول الشرق الأفى منتصف ، حسبما اصدر ت قناة بلجيك 24 البلجيكية.

ومن المقرر أن تقام المظاهرة فى شارع ماريا هلفا الشهير، بفى منتصف العاصمة، وأن يؤكد المشاركون خلالها على الترحيب باللاجئين، وعلى الدعوة إلى حسن استقبالهم ومعاونتهم، ورفضهم لأى تقليص للمساعدات، التى توجه لهم.

جدير بالذكر، أن النمسا كانت قد وضعت سقفا لأعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم الى أن النصف الأول من سنة 2019، حيث أعلنت النظام فى فيينا أن الأعداد لن يصل إلى 128 ألف لاجئ إجماليا.

المصدر : مصر ناين