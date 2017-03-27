محافظ دمياط البدء فى إنشاء هناجر جدد بمدينة الأثاث

اصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بدأت فى إنشاء 10 هناجر جدد تضم ورشا صغيرة ومتفى منتصف ة بمشروع مدينة دمياط للأثاث.

وأضاف محافظ دمياط فى تصريح خاص لـ”اليوم السابع”، أنه تجرى حاليا أعمال رصف الطرق الداخلية بالمدينة بالطبقة الاسفلتية، وأنه تم الانتهاء من تجهيز هنجرين أحدهما يضم ورشا لصغار الصناع والثانى يتكون من المركز التكنولوجى وقاعات اجتماعات وتدريب ومسنةل.

وتشمل مدينة الأثاث 21 مكونا رئيسيا على مساحة 331 فدانا، فهناك الورش المتفى منتصف ة والصغيرة الحجم على مساحة 72.15 فدان، بينما تقام المصانع الكبيرة على مساحة 49.49 فدان، كما يقام مجمع المعارض على مساحة 20.94 فدان، بينما يقام مجمع الصناعات التكميلية على مساحة 9.76 فدان، بينما يقام مجمع الخدمات الحكومية على مساحة 4.62 فدان، وهناك مجمع الخدمات إدارية على مساحة 4.23 فدان.

ويتضمن المشروع بناء فندق على مساحة 3.18 فدان وقاعة المؤتمرات الكبرى ستكون على مساحة 2.75 فدان، كما سيتم إنشاء محطة البنزين على مساحة 2.71 فدان، وإنشاء مبانى للمؤسسات المالية والمصرفية على مساحة 2.54 فدان، فضلا عن مجمع لمحلات بيع المستلزمات على مساحة 2.32 فدان، وأيضا ستقام المستشفى على مساحة 1.56 فدان.

كما سيتم إنشاء أكاديمية تصميم للأثاث على مساحة 1.32 فدان، وكذلك مركز مراقبة وجودة تصدير على مساحة 1.32 فدان، فضلا عن مجمع مطاعم وكافتيريات على مساحة 1.20 فدان، وهنا منطقة خدمات اتصالات على مساحة 1.01 فدان، وكذلك محطة شحن وتفريغ 0.95 من الفدان ومجمع مطاعم للورش والمصانع 0.90 فدان ومركز خدمات ومركز صحى للورش 0.91 فدان ودور عبادة على مساحة 0.83 فدان ومقر للتأمين والحماية المدنية على مساحة 0.52 فدان.

المصدر : مصر ناين