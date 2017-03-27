محكمة كورية جنوبية تبحث اعتقال رئيسة البلاد السابقة الخميس المقبل

اصدر ت محكمة كورية جنوبية اليوم الاثنين، إنها ستعقد جلسة يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى (0130 بتوقيت جرينتش) لكشف أمر اعتاصدر رئيسة البلاد المعزولة بارك كون هيه.

وذكرت المحكمة فى رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للصحفيين أن أمر الاعتاصدر يشمل اتهامات بينها الرشوة.

وجاء هذا الإعلان بعد أن اصدر الادعاء الكورى الجنوبى إنه سيجرى وراء لإصدار أمر اعتاصدر بحق باك التى تعد أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد تتم إاصدر ته من منصبه بعد أن أيدت محكمة دستورية الشهر الجارى عزل البرلمان لها.

المصدر : مصر ناين