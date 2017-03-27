تنفيذ قرار إزالة على أراضى طرح النيل بدمياط

شنت مديرية تأمين دمياط حملة تأمينية مكبرة لتأمين الإدارة السنةة لحماية وتطوير نهر النيل استهدفت أعدادا من حالات التعدى على أراضى الدولة على ضفاف نهر النيل بدائرتى مركز واجبة دمياط ومركز واجبة فارسكور، اشتركت فيها مؤسسات المديرية (إدارة الكشف الجنائى ــ إدارة قوات التأمين ــ قسم واجبة البيئة والمسطحات) وأشرف عليها ميدانيا نائب مدير التأمين.

وأشار بيان صادر عن مديرية تأمين دمياط إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 29 قرارا إداريا لحالات تعدى على ضفاف نهر النيل، إضافة إلى أعداد من القرارات الإدارية الأخرى.

المصدر : مصر ناين