العثور على جثة طفل مختفى منذ أيام غارقاً فى نهر النيل بقنا

عثرت مؤسسات التأمين بقنا على جثة الطفل المختفى منذ عدة أيام غارقا فى نهر النيل، وذلك بعد أيام من احتجاج أسرته وقطع الطريق بعد تحريرهم محضرا باختفائه.

وكان اللواء صلاح حسان، مدير تأمين قنا، تلقى إخطاراً من العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة طفل غارق فى نهر النيل، وبانتشال الجثة تبين أنه الطفل المتغيب من قرية الحميدات، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا السنة.

وكشفت التحريات الأولية أن الطفل كان يلهو وسقط بنهر النيل دون أن يشعر به أحد، ولقى مصرعه غارقا، تحرر محضر وباشرت النيابة السنةة التحقيقات.

المصدر : مصر ناين