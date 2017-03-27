تعميم برنامج تكافل وكرامة بجميع مراكز ومدن وقرى محافظة دمياط

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط توجيهاته إلى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط لزيادة تفعيل برنامج (تكافل وكرامة)، ليشمل جميع الإدارات الاجتماعية الشوفة للمديرية على مستوى مراكز ومدن وقرى محافظة دمياط.

وأكد محافظ دمياط – فى تصريح اليوم الاثنين، ضرورة توفير حياة كريمة للمواطن البسيط، وشعور المواطن بمدى دعم الدولة له ورعايته، وتقديم كافة الخدمات الأساسية له، موضحا أن البرنامج يهدف إلى توفير خدمة إجتماعية مؤثرة وعادلة ذات كفاءة عالية تتجه نحو دعم نقدى للفئات المهمشة والأكثر احتياجا ومساعدتها فى الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والدعم التموينى السلعى، إلى جانب إيجاد فرص زيادة الدخل للفئات القادرة على العمل.

ونوه بأن أعداد المستفيدين من البرنامج بالمحافظة وصل إلى 1000 مستفيد، بالإضافة إلى أربعة آلاف آخرين فى انتظار موافقة وزارة التضامن الاجتماعى.

وأشار إلى أن البرنامج يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر فقرا والمواطنين غير القادرين على العمل والعاطلين فى جميع محافظات الجمهورية لأسباب قهرية؛ حيث يهدف لتقديم دعم مادى وراتب شهرى وتأمين صحى للأسر الفقيرة، وتقديم الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة الى أن سن 18 سنة؛ لحماية الأسر محدودة الدخل والأكثر فقرا.

المصدر : مصر ناين