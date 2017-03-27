الاحتلال الإسرائيلى يعتقل حارسين من المسجد الأقصى

اعتقلت قوات الاحتلال الالكيان الصهيونى ى صباح اليوم الاثنين، حارسين أثناء تأدية عملهما فى المسجد الأقصى.

وصرح المنسق الإعلامى فى دائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارسين سلمان أبو ميالة ولؤى أبو السعد، وذلك أثناء تأدية عملهما فى المسجد الأقصى، وتم اقتياديهما إلى مركز الواجبة القريب من باب السلسلة فى بلدة القدس القديمة، مبينا أن اعتاصدر الحارسين جاء بعد تصديهما لأحد عناصر سلطة الأثار الالكيان الصهيونى ية، الذى حاول سرقة أحد الأحجار من ساحات المسجد الأقصى، وأن حالة من التوتر سادت المسجد إثر محاولة السرقة.

وكانت مجموعات من عصابات المستوطنين قد جددت اقتحامها اليوم للمسجد الأقصى من ناحية باب المغاربة فى منتصف حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.. ولليوم الثانى على التوالى يؤدى أعداد من المستوطنين المعروفين باسم (الحريديم) طقوسا وشعائر تلمودية فى المسجد المبارك بلباسهم التلمودى الأسود التقليدى فى منتصف حماية وحراسة مشددة.

المصدر : مصر ناين